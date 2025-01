Am Mahnmal für die Opfer des Faschismus in der Dessauer Kavalierstraße fand am Montag eine Gedenkveranstaltung statt. Mit Protesten.

Erneut „Heuchler“-Rufe in Richtung der AfD: Dessau-Roßlau legt Kränze am OdF-Denkmal nieder

Am Mahnmal für die Opfer des Faschismus in Dessau fand am Montagabend eine Gedenkveranstaltung statt.

Dessau/MZ. - Begleitet von Protesten des Bündnis „Dessau Nazifrei“ und von Vertretern des Alternativen Zentrums gegen die AfD fand am Montagabend am OdF-Denkmal im Dessauer Stadtpark die Kranzniederlegung in Gedenken an die Opfer des Faschismus statt. Mit Transparenten, Fahnen sowie Heuchler-Rufen wurde die Kranzniederlegung von Vertretern der AfD-Stadtratsfraktion von den linken Bündnissen missbilligt.

Auch der Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister Robert Reck sowie weitere Stadtratsfraktionen und Dutzende Bürger beteiligten sich am eigentlich stillen Gedenken zum 27. Januar. An diesem Tag vor 80 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit.

Der Gedenktag, der 1996 von Bundespräsident Roman Herzog eingeführt wurde, erinnert an die Millionen Opfer des nationalsozialistischen Terrors, darunter Juden, Christen, Menschen mit Behinderungen, Homosexuelle und politisch Andersdenkende.