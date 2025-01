Dessau/MZ. - Das Geld, das Ira Barkusky am Freitag der Dessauer Tafel überreichte, kam sprichwörtlich wie gerufen. Denn wenige Stunden zuvor war ein Fahrzeug kaputt gegangen und musste in die Werkstatt. Die Reparaturkosten waren mit mehreren tausend Euro avisiert worden. „Wir reichen die Spende von Frau Barkusky also gleich weiter in die Autowerkstatt“, ist Franziska Paul, Vorsitzend des Vereins „Dessauer Tafel“ sehr dankbar dafür.

