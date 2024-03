Der Bombardierung der Stadt Dessau vor 79 Jahren wird am Donnerstag, 7. März, gedacht. Zugleich soll daran erinnert werden, wie nötig die Welt gerade in diesen Tagen Frieden braucht.

Dessau-Roßlau/MZ. - Der Bombardierung der Stadt Dessau vor 79 Jahren wird am Donnerstag, 7. März, gedacht. 1945, wurde die Stadt mit dem 19. Luftangriff zu über 80 Prozent zerstört. Das Gedenken findet um 18 Uhr an der Friedensglocke am Platz der Deutschen Einheit statt.

Oberbürgermeister Robert Reck lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum öffentlichen Gedenken ein. Nach seinen Erinnerungsworten werden gemeinsam mit den Dessauer Kirchgemeinden in einer szenischen Lesung Erinnerungstexte als Mahnung vorgestellt. Zudem soll daran erinnert werden, wie nötig die Welt gerade in diesen Tagen Frieden braucht. Die Musikschule „Kurt Weill“ wird die Gedenkveranstaltung musikalisch umrahmen. Die Teilnehmer werden gebeten, Kerzen mitzubringen.

Mit dem Gottesdienst um 21 Uhr in der Paulus-Kirche möchten die Kirchgemeinden an die Bombardierung erinnern und ein Zeichen für eine tolerante und friedliche Stadt setzen. Um 21.45 läuten zur Erinnerung an den Luftangriff die Kirchenglocken in der gesamten Stadt.