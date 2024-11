Dr. Günther Scheithauer war 20 Jahre lang Chefarzt - erst am Diakonissenkrankenhaus, dann am Städtischen Klinikum in Dessau. Der Schmerzspezialist und Palliativmediziner ist nun im Ruhestand.

Dessau/MZ. - Das Städtische Klinikum Dessau hat den langjährigen Chefarzt Günther Scheithauer in den Ruhestand verabschiedet. Der Facharzt für Anästhesiologie, Palliativmedizin und spezielle Schmerztherapie hat nicht nur am Städtischen Klinikum zahlreichen Patienten zur Seite gestanden, sondern zuvor seit 2004 am Diakonissenkrankenhaus in Dessau, bevor dieses am 1. Januar 2021 mit dem Städtischen Klinikum fusionierte. Der 67-Jährige war zudem Ärztlicher Leiter der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft gGmbH.