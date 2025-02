Massive Auswirkungen Entwurf für Wärmeplanung sorgt für Aufregung: Plant Dessau-Roßlau den Ausstieg aus der Gasheizung?

Dessau-Roßlau arbeitet an der gesetzlich geforderten „Wärmeplanung“. Ein erster Entwurf liegt vor - und hat massive Auswirkungen auf die Stadt – vor allem für die Kunden. Wie künftig in der Stadt geheizt werden soll. Was das für Folgen hat.