Entwarnung: Verdächtiger Koffer am Dessauer Polizeisportverein war nur mit Werkzeug gefüllt

Dessau/MZ - Aufregung am Mittwochmorgen in Dessau-Süd: Die stark befahrene Kreuzung B 185/ Heidestraße ist von der Polizei zeitweise gesperrt worden, nachdem vor dem Eingang des Polizeisportvereins ein herrenloser Koffer gesichtet worden war. Gegen 12 Uhr war dann klar: Im Koffer fanden sich nur mehrere Werkzeuge. Offenbar hat ihn jemand hier vergessen.

Auch die Sraßenbahnen wurden zurückgehalten. (Foto: Ruttke)

Um das herauszufinden, waren Experten vom Landeskriminalamt gerufen worden, um den verdächtigen Koffer zu untersuchen. Die Kreuzung war zuvor weiträumig abgesperrt worden. Auch die Straßenbahnen mussten in sicherer Entfernung auf die Weiterfahrt warten.

Der verdächtige Koffer hat sich als ungefährlich herausgestellt. (Foto: Ruttke)

Bereits am Montag waren die Sprengstoffexperten des LKA in einer Kauflandfiliale in Wolfen aktiv geworden, nachdem eine Post-Mitarbeiterin ein verdächtiges Päckchen gemeldet hatte. Aus dem Paket habe es piepende und brummende Geräusche gegeben, außerdem sei es nicht abgeholt worden, sagte Schönherr. Letztendlich stellte sich der Verdacht, das Paket könnte gefährlich sein, als unbegründet heraus.