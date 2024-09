Heftige Kritik am Regierungsentwurf Entsetzen in Dessau-Roßlau: Diese dramatischen Folgen hätte das neue Schulgesetz in der Stadt

Das Land Sachsen-Anhalt will die Schülerzahlen an Grund- und Sekundarschulen in Dessau-Roßlau erhöhen. Kaum eine Schule erfüllt mittelfristig die Vorgaben. Wer in Frage steht. Was die Stadt zu den Plänen sagt.