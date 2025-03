Die Buga 2035 in Dessau hat im Stadtrat nach dem Bürgerentscheid im Dezember die letzte formelle Hürde genommen. Nicht ohne neuerliche Diskussion. Was Oberbürgermeister Robert Reck zusichert.

Bundesgartenschau 2035 in Dessau

Oberbürgermeister Robert Reckbei einem Forum zur Buga 2035 in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Wohl kaum einer hatte daran gezweifelt, dass die Bundesgartenschau 2035 diese formelle Hürde nehmen würde. Und doch lag Spannung in der Luft, als in der Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch Tagesordnungspunkt 7.9 „Entscheidung des Stadtrates nach dem Bürgerentscheid gegen die geplanten Finanzierung der Buga 2035“ aufgerufen wurde. Das Gesetz sieht es vor, dass sich der Stadtrat nach einem Bürgerentscheid noch einmal mit dem Thema befassen muss.