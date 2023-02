Friedhofsgebühren in Dessau-Roßlau Energiekrise und Inflation - So viel teurer wird ab 1. April das Sterben in Dessau-Roßlau

Die Inflation schlägt zu. Wer in Dessau-Roßlau eine Grabstelle kaufen will, muss ab 1. April tiefer ins Portemonnaie greifen. Eine Einäscherung kostet 40 Prozent mehr. Was die Folgen sind.