Endspurt für neues Pflegeheim in Dessau

Noch sind keine Bewohner in das 141-Betten-Haus in der Wolfgangstraße eingezogen. Doch nachts brennt hier Licht. Was hat es damit auf sich? Und wie ist überhaupt der Stand der Dinge beim Neubau?

Dessau/MZ - Im Oktober vergangenen Jahres wurde Richtfest gefeiert am neuen Pflegeheim in der Wolfgangstraße. Jetzt, bestätigt Christoph Wilhelm, Sprecher des Bauherrn, der Curues GmbH in Hamburg, „ist die Immobilie baulich bereits wie geplant fertiggestellt“. Als nächstes erfolgt die Übergabe an den Betreiber Mediko. „Aktuell gehen wir davon aus, dass die Seniorenresidenz am 15. September planmäßig in den Betrieb gehen kann“, ergänzt Gisela Dürr von der Schönes Leben Gruppe.