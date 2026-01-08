Am Freitag ist ein massiver Wintereinbruch angekündigt. Mit Auswirkungen auf den Schulbetrieb in Dessau-Roßlau.

„Elli“ erreicht Dessau-Roßlau - Berufsschulzentrum bleibt geschlossen, Schulen gehen auf Fernunterricht

Dessau-Roßlau/MZ. - Das Anhaltische Berufsschulzentrum „Hugo Junkers" bleibt am Freitag, 9. Januar geschlossen. Das hat Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung am Donnerstag mit Blick auf die Wetterprognosen für Freitag mitgeteilt. Aufgrund der teilweise weiten Anreisen sei das sinnvoll, sagte ein Stadtsprecher.