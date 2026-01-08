weather schneeschauer
Dessau-Roßlau
  4. Schnee, Eisregen, Kälte: „Elli“ erreicht Dessau-Roßlau - Berufsschulzentrum bleibt geschlossen, Schulen gehen auf Fernunterricht

Schnee, Eisregen, Kälte „Elli“ erreicht Dessau-Roßlau - Berufsschulzentrum bleibt geschlossen, Schulen gehen auf Fernunterricht

Am Freitag ist ein massiver Wintereinbruch angekündigt. Mit Auswirkungen auf den Schulbetrieb in Dessau-Roßlau.

08.01.2026, 16:23
Der Winter kommt nach Dessau-Roßlau.
Dessau-Roßlau/MZ. - Das Anhaltische Berufsschulzentrum „Hugo Junkers" bleibt am Freitag, 9. Januar geschlossen. Das hat Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung am Donnerstag mit Blick auf die Wetterprognosen für Freitag mitgeteilt. Aufgrund der teilweise weiten Anreisen sei das sinnvoll, sagte ein Stadtsprecher.