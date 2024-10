Bis zuletzt wurde auf die Wetterprognosen geschaut. Am Donnerstag fiel die Entscheidung. Die Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau wird am Wochenende voll gesperrt. Warum auch danach nur zwei Fahrspuren nutzbar sein werden.

Elbebrücke bei Roßlau am Wochenende voll gesperrt: Was Autofahrer dieses Mal beachten müssen

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Entscheidung ist gefallen: Die Elbebrücke in Roßlau wird für letzte Arbeiten bei der Sanierung am Wochenende von Freitagabend, 21 Uhr, bis Montag früh, 4.30 Uhr, noch einmal voll gesperrt. Das hat das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt am Donnerstag mitgeteilt.

Für endgültige Entscheidung zur Vollsperrung der Elbebrücke Roßlau mussten Wetterprognosen abgewartet werden

Ministeriumssprecher Peter Mennicke erklärte die sehr kurzfristige Entscheidung: „Der geplante Einbau der neuen Taumittelsprühanlage und die anschließenden Markierungsarbeiten sind sehr witterungsabhängig. Deshalb mussten zunächst die Wetterprognosen für die nächsten Tage abgewartet werden, bevor die endgültige Entscheidung fallen konnte.“

Fußgängern steht wieder ein Gehweg zur Verfügung. Radfahrer können die Brücke ebenfalls passieren, werden aufgrund der Platzverhältnisse jedoch gebeten, vom Fahrrad abzusteigen. Der motorisierte Verkehr wird über die A 9 umgeleitet. Zu beachten ist dabei, dass die Auf- und Abfahrt Coswig in Richtung München gesperrt ist. In Richtung Berlin ist die Anschlussstelle Coswig frei.

Auch im Busverkehr der DVG wird es durch die Vollsperrung zu umfassenden Änderungen kommen. Die Linie N6 verkehrt am Freitag, 11. Oktober, letztmalig um 21.02 Uhr ab Dessau Hauptbahnhof nach Roßlau. Danach fahren die Busse der Linien 16 und N6 bis Montag auf der Dessauer Seite zwischen den Haltestellen „Junkerspark“ beziehungsweise „Hauptbahnhof“ und „Rosenhof“ und in Roßlau zwischen den Haltestellen „Roßlau Bahnhof“ und „Lukoer Straße/Waldesruh“ beziehungsweise Meinsdorf. Fahrgäste, die von Dessau nach Roßlau oder umgekehrt unterwegs sind, sollen die Züge der Deutschen Bahn nutzen. Aktuelle Informationen sind auf dvg-dessau.de abrufbar.

In den kommenden Wochen müssen an der Unterseite der Elbebrücke Roßlau noch Arbeiten zum Korrosionsschutz ausgeführt werden

Nach der Vollsperrung stehen ab Montag dann wieder zwei Fahrspuren zur Verfügung. Die dritte Fahrspur bleibt zunächst noch für etwa zwei bis drei Wochen gesperrt, da an der Unterseite der Brücke mit Hilfe von Spezialtechnik noch Arbeiten zum Korrosionsschutz ausgeführt werden müssen. „Diese Restleistungen sind sehr witterungsabhängig. Darum kann aktuell noch nicht exakter eingeschätzt werden, wann die Brücke wieder vollständig für den Verkehr freigegeben wird“, erklärt Mennicke.

Anfang März 2023 haben die Sanierungsarbeiten an der Elbebrücke begonnen. Rund 2,5 Millionen Euro werden hier investiert, um das mittlerweile 60 Jahre alte Bauwerk umfassend zu ertüchtigen. Zuletzt war die Brücke Ende September voll gesperrt gewesen. Damals war der Asphalt aufgebracht worden.