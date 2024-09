Dessau-Roßlau/MZ. - Die Arbeiten auf der Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau laufen planmäßig. Das hat die Baufirma auf MZ-Anfrage bestätigt.

Die wichtige Verbindung zwischen beiden Städten ist seit Freitag, 27. September, 21 Uhr voll gesperrt, damit die Elbebrücke zum Abschluss der seit März andauernden Arbeiten neuen Asphalt erhält. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke passieren.

Am Sonnabend wurde der Asphalt auf der westlichen Seite der Brücke aufgebracht. Für die 300 Meter werden 160 Tonnen Gussasphalt benötigt und mit einer Spezialmaschine aufgetragen. In der Nacht wird ein Steg in der Mitte der Straße weggefräst. Am Sonntag folgt auf der östlichen Seite der Gussasphalt. Ziel ist, dass die Elbebrücke am Montagfrüh, 30. September, gegen 4.30 Uhr wieder freigegeben werden kann.

Am zweiten Oktober-Wochenende ist noch einmal eine zweite Vollsperrung notwendig.