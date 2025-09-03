Der Roßlauer Alfred Dornburg hat am Dienstag seinen 100. Geburtstag gefeiert. Was er zu erzählen hat

Eisenbahnfan feiert 100. Geburtstag - Welche Tipps der Roßlauer Alfred Dornburg für das Altwerden gibt

100 Jahre: Der Eisenbahnfan Alfred Dornburg hat am Dienstag im Kreise seiner drei Kinder und mit Gratulanten Geburtstag gefeiert.

Rosslau/MZ. - Eine kleine elektrische Eisenbahn ziert die lange Tafel, die im Seniorenheim Haus an der Rossel aufgebaut ist. Im Hintergrund wird „Hoch soll er leben“ von Hilde Nothdurft auf der Geige gespielt. Vereinzelt stimmen die Gratulanten zum 100. Geburtstag von Alfred Dornburg, der am Dienstag begangen wurde, mit Gesang in das Lied ein.