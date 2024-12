Sie ist die Hauptattraktion auf dem Dessauer Weihnachtsmarkt: die Echteisbahn. Doch statt glatter Eisfläche gibt es am Donnerstag nur Wasser in der Arena. Das ist der Grund.

Dessau/MZ/oml - Tauwetter auf dem Dessauer Weihnachtsmarkt: Die Echteisbahn vor dem Rathaus ist wegen eines technischen Defekts und der hohen Temperaturen am Donnerstag geschlossen worden.

Wie Dirk Merkel, Weihnachtsmarktbetreiber und Besitzer der Eisbahn sagte, sei eines von zwei Kühlaggregaten gestört. Es zeige regelmäßig Fehlermeldungen an und schalte sich dann ab. Wenn es nachts nicht wieder angeschaltet werde, reiche die Kühlung bei den hohen Umgebungstemperaturen nicht aus.

Technische Probleme und Tauwetter auf der Eisbahn

Am Donnerstag wurde ein Techniker damit beauftragt, die Aggregate zu tauschen, um die noch funktionierende Maschine an eine wichtigere Position zu stellen. „Wenn das klappt und, wie angekündigt, die Temperatur sinkt, haben wir am Freitag wieder Eis“, sagte Merkel.

Die Eisbahn hat noch bis zum 6. Januar geöffnet, bleibt aber an Heiligabend geschlossen. Auch einige Getränke- und Imbissbuden verlängern bis ins neue Jahr am Drei-Königs-Tag.