Am Montag, 25. November, beginnt der Dessauer Weihnachtsmarkt - und mit ihm eröffnet auch die Eisbahn wieder. Die Vorbereitungen laufen.

Die Eisbahn des Weihnachtsmarktes wird aufgebaut und kommt in diesem Jahr direkt vor das Rathaus.

Dessau/MZ. - Am Montag, 25. November, beginnt der Dessauer Weihnachtsmarkt - und mit ihm eröffnet auch die Eisbahn wieder. Im Gegensatz zum Vorjahr wird sie sich jedoch nicht parallel zur Stadtbibliothek, sondern direkt vor dem Rathaus befinden. Der Parkplatz an dieser Stelle ist somit während der Dauer des Weihnachtsmarktes bis zum 6. Januar gesperrt. Autofahrer müssten auf Stellplätze in der Nähe ausweichen, teilte die Pressestelle des Rathauses mit. Das stößt auf Kritik.

Neuer Standort der Eisbahn sorgt für Kritik im Stadtrat von Dessau-Roßlau

Bei der Stadtratssitzung am Mittwoch, 13. November, beschwerte sich Stadtrat Frank Hoffmann (Die Linke) über die Wahl des Standortes für die Eisbahn. Man könne in der unmittelbaren Umgebung keine anderen Parkplätze finden, sagte er. Insbesondere behinderte Menschen seien auf zentral gelegene Stellplätze in der Stadt angewiesen, um Besorgungen erledigen zu können. Er schlug vor, die Eisfläche noch zu verlegen. Der Stadtverwaltung zufolge sei das jedoch nicht möglich.