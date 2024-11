Hoher Sachschaden ist das Ergebnis eines missglückten Einparkversuchs in Dessau. Eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin hatte Gas und Bremse verwechselt.

Einparkversuch in Dessau geht schief: Drei beschädigte Autos und 18.000 Euro Schaden als Ergebnis

Unfall am Friedensplatz

Dessau/MZ. - Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro ist das Ergebnis eines missglückten Einparkversuchs in Dessau.

Die 79-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz wollte am Mittwoch, 6. November, gegen 9 Uhr am Friedensplatz rückwärts in eine Parklücke fahren. Als sie dabei etwas rangieren musste, verwechselte sie nach Angaben vor Ort den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang und es kam zur Kollision mit einem vor ihr geparkten VW.

In der weiteren Folge fuhr die Seniorin weiter vorwärts und kollidierte mit einen Kia auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Mercedes-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst in eine Werkstatt gebracht werden. Die 79-Jährige blieb unverletzt.