Der Heimatverein lässt in Ausstellung im Haus Elballee die Ziebigker Hochzeit wider Willen mit Dessau Revue passieren. Warum man sich damals sträubte und doch kaum anders konnte. Und wie man heute auf Ziebigk schaut.

Eingemeindung vor 100 Jahren - Heimatverein erinnert an Dessau-Ziebigker Hochzeit wider Willen

Intensive Gespräche an einem Modell der Kornhausstraße vor 1945 in der Ausstellung zur Ziebigker Eingemeindung.

Ziebigk/MZ. - Von einer „Einverleibung des Dorfes Ziebigk in die Stadtgemeinde Dessau“, berichtete die „Roßlauer Zeitung am 19. Januar 1901, als es erste Versuche gab, die selbstständige Gemeinde in Nachbarschaft der Residenzstadt einzugliedern.