Dessau/MZ. - An der Einfahrt zum Jagdschloss Haideburg im Dessauer Süden ist es am Dienstag, 11. März, zu einem Unfall gekommen.

Die 44-jährige Fahrerin eines Skodas war dort gegen 7.30 Uhr auf B 184 in Richtung Lingenau unterwegs und wollte nach links in den Heidebrückenweg abbiegen. Da kein Gegenverkehr herrschte, begann sie den Abbiegevorgang. Dabei stieß ein von hinten kommender Kia mit dem Skoda zusammen. Dessen 36-jähriger Fahrer hatte trotz eines in diesem Bereich bestehenden Überholverbots erst ein vor ihm fahrendes Auto überholt und wollte dann auch noch an dem Skoda vorbeifahren. Was dann misslang.

Durch den Zusammenprall verletzte sich die Skoda-Fahrerin leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der Skoda musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.