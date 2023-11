Einen Einbruch hat ein Zeuge am Mittwochabend in Dessau-Nord beobachtet. Die jugendlichen Täterinnen wurden ertappt.

Einen windstillen Ort gesucht? Mädchen steigen in ehemalige Kaufhalle in Dessau-Nord ein

Dessau/MZ - Einen Einbruch hat ein Zeuge am Mittwochabend in Dessau-Nord beobachtet.

Gegen 20 Uhr war der Polizei mitgeteilt worden, dass zwei Personen über die Verladerampe in die ehemalige Kaufhalle in der Rabestraße eingestiegen sind. Das bestätigte sich. Vor Ort wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten zwei Jugendliche im Gebäude festgestellt. Diese gaben an, dass sie durch das bereits geöffnete Fenster in das Objekt eingestiegen waren. Nach ihren Angaben waren sie auf der Suche nach einem windstillen Ort.

Im weiteren Verlauf der Befragung wurde bei der 16-Jährigen eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden. Sie und die 14-jährige Begleiterin wurden nach Abschluss der Maßnahme zu ihren Wohnanschriften gebracht und dort an die Erziehungsberechtigten übergeben.