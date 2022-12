Basar auf dem Hauptbahnhof Eine Aktion mit Herz vor Nikolaus für die Bahnhofsmission Dessau

Als die Dessauerin Ira Barkusky erfuhr, dass der Basar der Bahnhofsmission vor Nikolaus im Dessauer Hauptbahnhof vor dem Aus steht, weil es an Personal fehlt, hat sie dafür das Zepter in die Hand genommen. An zwei Tagen verkauft sie selbst gefertigte Dinge. Noch am heutigen Donnerstag bis 17 Uhr ist sie vor Ort.