Einbruchsserie in Vereinsheime und Gaststätten erschüttert Dessau-Roßlau

Immer wieder werden in den vergangenen Wochen Vereinsheime von Sportclubs, aber auch Gaststätten in der Nähe von Sportanlagen aufgebrochen. Die Täter sind offenbar auf Bargeld aus, nehmen aber auch Alkohol mit. Und sie hinterlassen neben großen Schäden auch jede Menge Frust und Wut bei den Betroffenen.

Auch sie wurden Opfer der jüngsten Einbruchsserie in Vereinsheime und Gaststätten: Lokheim-Betreiber Kathi und Andreas Mülder.

Dessau-Roßlau/MZ - Angst und Wut gehen kurz vor dem Weihnachtsfest um in der Dessau-Roßlauer Amateursport-Szene. Eine massive Einbruchsserie in Sportlerheime, Vereinsgaststätten, aber auch Restaurants in der Nähe von Sportplätzen quer über die Stadt verteilt, erschüttert die Stadt seit einigen Wochen.