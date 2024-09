Einbruch in Einfamilienhaus misslingt: Diebe verursachen 5.000 Euro Schaden in Dessau

Symbolbild: Diebe haben versucht, in ein Einfamilienhaus in Dessau einzubrechen.

Dessau/MZ. - Bislang unbekannte Täter haben versucht, in ein Einfamilienhaus im Amselweg in Dessau-Süd einzubrechen. Der Eigentümer hatte in den frühen Morgenstunden des Freitag, 20. September, sein Haus verlassen und stellte bei seiner Rückkehr gegen 15 Uhr Beschädigungen an seiner Hauseingangstür fest. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.