Ein Euro pro Kilometer - Tierpark Dessau startet Spendenaktion für Bären-Transport

Dessau/MZ - Rund 9.000 Kilometer liegen zwischen Dessau-Roßlau und der russischen Stadt Tschita. Vom dortigen Flughafen sollen bald die im Dessauer Tierpark heiß ersehnten ussurischen Kragenbären ihre Reise nach Deutschland antreten. Um den kostspieligen Transport finanziell zu unterstützen, haben sich der Verein Tierparkfreunde Dessau etwas überlegt: „Wir wollen pro Kilometer einen Euro sammeln. So besteht die Möglichkeit für jeden, sich an dem Transport der beiden Tiere zu beteiligen“, erklärt Marie Guhrke vom Vorstand der Tierparkfreunde die Aktion „Gemeinsam bärenstark“.

Unter www.gemeinsam-baerenstark.de können sich Interessierte über die Spendenkampagne informieren. Der Förderverein habe für die Aktion extra ein Paypal-Konto eingerichtet, teilte die Stadtverwaltung per Pressemitteilung mit. Ebenso seien öffentliche Spendenboxen im Stadtgebiet zu finden. Wer die Kampagne mit einer Barspende unterstützen wolle, könne dies direkt im Tierpark, im Naturell Landhandel in Mühlstedt, im Geflügelhof Oswald in Großkühnau oder im Verbindungspunkt in Dessau und Roßlau tun.

Um die Besucher über den Spendenstand auf dem Laufenden zu halten, wurde im Tierpark die 9.000 Kilometer lange Reiseroute der beiden Bären auf 900 Metern mit 16 Stationen anschaulich dargestellt. Ein gezeichnetes Bärenpaar wird mit dem aktuellen Kilometerstand auf einem Schild die Strecke durch den Tierpark begleiten.

Aktuell sind die Papiere der Bären in Vorbereitung, so dass der Transport für Oktober geplant wird. „Es ist eine kleine Mammutaufgabe für uns“, so Tierparkleiter Jan Bauer, „aber wir sind ein gutes Team und haben viele helfende Hände“.

Parallel zu dem Bäreneinzug werden zwei Dahomeyrinder im Tausch nach Russland umziehen. Die Quarantäne, Untersuchungen und Tests hätten in dieser Woche begonnen.

Der Verein Tierparkfreunde Dessau hat dieses Spendenkonto. Kennwort: „Gemeinsam bärenstark“, Stadtsparkasse Dessau, IBAN: DE44 8005 3572 0031 2003 64, BIC: NOLADE21DES.