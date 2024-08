Wiedersehen Ehemalige Heimkinder aus Dessau erinnern sich bei Treffen und sagen: „Das Heim war meine Rettung“

Ehemalige Heimkinder haben sich am Wochenende im Kinderheim „Wolkenfrei“ in Dessau getroffen. Dabei haben sie zurückgeschaut auf die Jahre, die sie hier verbracht haben, und haben aber auch an die jetzigen Bewohner gedacht.