Eine ehemalige Industriehalle auf dem ZAB-Gelände ist industriegeschichtlich eine „echte Sensation“ - und kann am Sonntag zum Tag der Industriekultur in Dessau besichtigt werden. Doch es gibt noch viele andere interessante Anlaufpunkte.

„Echte Sensation“ auf ZAB-Gelände: Warum eine alte Industriehalle aus Brüssel in Dessau gelandet ist

Tag der Industriekultur in Dessau

Blick in die historische – jetzt leerstehende – Halle, die aus Brüssel nach Dessau kam.

Dessau/MZ. - Für Tom Fischer ist es eine „echte Sensation“, die in Dessau am „Tag der Industriekultur“ öffentlich gemacht wird. „Wir haben hier den Gründerbau der Moderne in der Stadt, ohne dass es uns bewusst war“, sagt er.