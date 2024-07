DWG-Mieter in Dessauer Innenstadt in Sorge: Kommt nach der Mieterhöhung der Abriss ihres Wohnblocks?

Bewohner der Kavalierstraße 44-52 sind in Sorge. Die DWG hat nicht nur die Miete erhöht, es gibt auch Befürchtungen, dass hier freigelenkt werden soll.

Dessau/MZ. - Mieter des Wohnblocks Kavalierstraße 44 bis 52 wehren sich gegen die Mieterhöhungen der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG). Die hat der größte Vermieter der Stadt offensichtlich an all seine Mieter verschickt, nachdem es seit Anfang des Jahres in Dessau-Roßlau einen qualifizierten Mietspiegel gibt. Nicht nur, dass Mieter teilweise eine bis zu 20 Prozent höhere Miete zahlen sollen, macht die Anwohner sauer. Sie haben auch Angst, dass ihr Wohnblock und benachbarte Gebäude für die Buga 2035 weichen sollen.