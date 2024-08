Großprojekt gestartet Sechs Millionen Euro für Kurze Gasse: DWG investiert in Wohnblock in Innenstadt von Dessau

Die DWG saniert in der Dessauer Innenstadt den 50er Jahre-Bau in Nachbarschaft der Poststraße. Balkone und Aufzüge sollen die Attraktivität der Wohnungen erhöhen. Zum Jahresende sollen die Arbeiten fertig sein. Was bis dahin passiert.