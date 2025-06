Unter dem Motto „Nazis im Stadtrat? #jehtjarnich“ fand am Sonnabend in Dessau eine Demo statt. Davor und danach wurden in Dessau-Nord über 20 Gebäude beschmiert. Aber auch rechte Graffiti sind aufgetaucht.

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 5. Juni, und Montag, 9. Juni, über 20 Gebäuden überwiegend in Dessau-Nord beschmiert.

Die Polizei sprach am Montag von etwa 50 „politisch motivierten Graffiti“, die ihrem Inhalt nach dem linken Spektrum zuzuordnen seien. „Free Maja“ ist ebenso zu lesen wie „Antifa Area“ und die Zahlenkombination 161, die als Abkürzung für „Antifaschistische Aktion“ gilt. Tatorte sind unter anderem in der Beethovenstraße, der Goethestraße, der Richard-Wagner-Straße und der Lessingstraße. Die Graffiti wurden an Wohnhäuser und Wohnblöcke, aber auch an einem Supermarkt, einer Packstation und an Garagen angebracht. Eine Schadenshöhe wurde nicht benannt. Alle Graffiti wieder zu entfernen, dürfte aber eine vierstellige Summe kosten.

Schmierereien wie das Kürzel „161“ wurden in Nord angebracht. Foto: OML

Im Parkhaus in der Dessauer Teichstraße wurden am Freitag, 6. Juni, ebenfalls zahlreiche Graffiti festgestellt. Dort fanden die Ermittler Schriftzüge, Zahlenkombinationen oder Symbole verfassungswidriger Organisationen. Diese werden allerdings dem rechten Spektrum zugerechnet.

Eine der Schmierereien. Foto: Müller-Lorey

Der Polizeiliche Staatsschutz des Polizeireviers Dessau-Roßlau hat die Ermittlungen aufgenommen. In Dessau hatte am Sonnabend eine überregionale Demo stattgefunden, die unter dem Motto „Nazis im Stadtrat? #jehtjarnich“ stattgefunden. Diese hatte etwa 170 Teilnehmer. Das Bündnis „Dessau Nazifrei“ hatte zu der Demonstration aufgerufen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Dessau-Roßlau unter 0340 250 30 in Verbindung zu setzen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.