Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Dürfen Privatpersonen kein Rattengift mehr kaufen? Was das in Dessau-Roßlau für Folgen haben könnte

Es wird diskutiert, den Verkauf von Rattengift an Privatpersonen zu verbieten. Woher die Idee kommt und was man in Dessau-Roßlau davon hält.