Streit um Regenbogenschule „Drohung“ und „Nötigung“ - Dessauer Oberbürgermeister will Stadtratsvotum nicht hinnehmen

Der Dessau-Roßlauer Stadtrat hat sich für die Bernburger Straße als neuen Standort der Regenbogenschule entschieden. Das will Oberbürgermeister Robert Reck aber nicht akzeptieren. Er will einen Standort in der Innenstadt durchsetzen - zur Not mit einem Widerspruch zum Stadtratsbeschluss.