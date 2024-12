Es ist ein besonderer Spieltag: Der DRHV trifft am Montagabend, 23. Dezember, 19 Uhr, in der Dessauer Anhalt-Arena auf den Tabellendritten. Nach dem Spiel ist die DRHV-Fanweihnacht geplant.

Trainer Aaron Ziercke hat Minden wieder in die Spitzengruppe der Zweiten Liga geführt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV steht vor den letzten beiden Herausforderungen des Jahres 2024 - und die haben es noch einmal in sich: Am Montagabend, 23. Dezember, 19 Uhr, trifft das Team von Trainer Uwe Jungandreas auf den Tabellendritten Grün-Weiß Minden. 1.700 Karten waren am Sonntag schon verkauft.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, muss das Team reisen und ist um 16 Uhr beim Tabellenführer Bergischer HC gefordert, der gerade erst den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte perfekt gemacht und nach einem 38:33 nach Verlängerung in Coburg in das Pokal-Final-Four eingezogen ist.

Doch zuerst wartet Minden. Die Grün-Weißen haben nach einem ernüchternden 15. Platz in der vorigen Saison zu alter Stärke gefunden. Mitverantwortlich dafür ist Trainer Aaron Zierke, der das damals stark abstiegsgefährdete Team zu Beginn des Jahres übernommen und es nun wieder an die Aufstiegsränge herangeführt hat.

Ein wichtiger Baustein seiner Mannschaft ist Ian Weber, der aus Hüttenberg verpflichtet wurde. Weber füllt die Lücke, die der Abgang von Mohamed Darmoul zur MT Melsungen hinterlassen hat. Weber ist die Schaltzentrale im Offensivspiel der Gäste. Ihm zur Seite stehen die beiden Rückraumshooter Alexander Weck (kam vom Bergischen HC) und Philipp Vorlicek (kam vom VfL Eintracht Hagen). Das Trio ist allein für 189 der 468 Mindener Tore verantwortlich. Da kommt einiges auf den Dessau-Roßlauer HV zu.

Das Team steht nach dem klaren 37:27-Sieg in Konstanz auf dem achten Platz der Tabelle, muss aber trotzdem vorsichtig sein. Drei Punkte trennen Dessau-Roßlau vom derzeitigen Tabellendritten Minden, gleichzeitig hat man aber auch nur drei Punkte Vorsprung auf den TV Großwallstadt auf Rang 15.

„Minden wird uns alles abverlangen“, sagt Trainer Uwe Jungandreas. „Sie haben mit Malte Semisch einen der besten Torhüter der Liga, dazu sehr starke und robuste Spieler mit viel Erfahrung sowie auch talentierte Nachwuchsspieler. Es ist eine Mannschaft, die sehr schwer auszurechnen ist.“

Dessau-Roßlau hofft trotzdem auf einen Sieg. Dieser soll die DRHV-Fanweihnacht einleiten, die direkt nach dem Spiel gegen 21 Uhr beginnt. Ehrengast ist Frank „Hardy“ Wedler.