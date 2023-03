Unbekannten Täter sind in den vergangenen Tagen in den Außenbereich eines Baumarktes in Roßlau eingedrungen.

Roßlau/MZ - Unbekannten Täter sind in den vergangenen Tagen in den Außenbereich eines Baumarktes in Roßlau eingedrungen und haben dort erheblichen Schaden hinterlassen. Das hat die Polizei am Sonnabend mitgeteilt.

Der Einbruch und der Diebstahl müssen sich zwischen Mittwoch, 8. März, 20 Uhr und Sonnabend, 11. März, 13.20 Uhr, ereignet haben. In dieser Zeit wurden Zaunelemente und Zaunpfosten im Wert von etwa 14.000 Euro gestohlen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.