Ein Diebstahl beschäftigt die Polizei in Dessau. Es gibt Hinweise auf einen möglichen Täter.

Dreister Diebstahl in Dessau: Vater entdeckt gestohlenes Kinderrad zum Kauf im Internet

Dessau/MZ. - Ein dreister Diebstahl beschäftigt die Polizei in Dessau.

Ein 36-jähriger Mann war am Sonntag, 6. Oktober, im Polizeirevier in der Wolfgangstraße erschienen und stellte eine Anzeige, weil Unbekannte zwischen Freitag, 11 Uhr, und Sonnabend, 14 Uhr, aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Heidestraße das Kinderfahrrad seiner Tochter mit Fahrradhelm entwendet hatten. Den Schaden bezifferte der Mann auf etwa 150 Euro.

Zugleich gab er den Beamten einen Tipp: Bei Recherchen im Internet hatte der Mann festgestellt, dass das Fahrrad seiner Tochter vermutlich auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten wurde. Die entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet.