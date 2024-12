Der Unfall ereignete sich am ersten Advent gegen 12.30 Uhr auf der A9 nördlich von Dessau.

Drei Leichtverletzte bei Unfall auf A9: Opel fährt auf Porsche auf und kracht in Mittelleitplanke

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall auf der A9 zwischen Köselitz und Klein Marzehns in Fahrtrichtung Berlin sind am Sonntag, 1. Dezember, drei Personen leicht verletzt worden. Die beiden beteiligten Autos, ein Opel und ein Porsche, waren nicht mehr fahrbereit. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Der Unfall ereignete sich am ersten Advent gegen 12.30 Uhr. Die 27-jährige Fahrerin eines Opels hatte mit ihren beiden Insassinnen die mittlere Fahrspur der A9 befahren. Vor ihr befand sich der Porsche eines 32-Jährigen. Trotz eines noch versuchten Ausweichmanövers fuhr die Opel-Fahrer auf den Porsche auf und kollidierte dann mit der Mittelleitplanke. Im Anschluss kam ihr Fahrzeug zum Stehen. Durch den Unfall verletzten sich die drei Insassen des Opels.

Die A9 musste von etwa 12.55 Uhr bis gegen 13.15 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 11.000 Euro. Gegen die Opel-Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.