Drei Kontrollstellen in und um Dessau aufgebaut - 78 Autofahrer an einem Tag geblitzt

Dessau-Rosslau/MZ - Bei drei Geschwindigkeitskontrollen in und bei Dessau-Roßlau wurden am Montag 78 Autofahrer geblitzt.

Die erste Kontrolle hatte auf der B 187 bei Rotall stattgefunden. Hier wurden 744 Fahrzeuge gemessen. Bei dort erlaubten 70 km/h wurden 31 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 129 km/h. Die Strafe hierfür liegt bei 480 Euro. Dazu kommen zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.

Die zweite Kontrolle wurde in der Albrechtstraße in Dessau durchgeführt. Hier passierten 3.131 Fahrzeuge die Messstelle. In der 50er Zone gab es 31 Verstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 87 km/h.

Der dritte Kontrollpunkt war auf der A9 zwischen Brehna und Wolfen in Fahrtrichtung Berlin, wo derzeit 120 km/h erlaubt sind. Von 2.826 gemessenen Fahrzeugen waren am Montag 16 zu schnell. Der „Spitzenreiter“ hatte 165 km/h auf dem Tacho.