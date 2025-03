Dessau/MZ. - Ist das eine Krähe oder ein anderer Vogel, der da am Rand vom Storchennest hockt? Vor ungefähr zwei Wochen ist Bernd Engler, der in der Nähe der Grundschule am Luisium in Waldersee wohnt, aufgefallen, dass auf dem alten Schornstein nahe der Schule nicht wie in den Jahren zuvor ein Storch sein Nest einrichtet, sondern zwei Nilgänse. Dabei handelt es sich um eine invasive Vogelart, die, wie der Name schon sagt, eigentlich aus Afrika stammt, mittlerweile aber auch in Europa heimisch geworden ist.

