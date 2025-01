Dessau/MZ. - Bei einem Unfall auf der Oranienbaumer Chaussee ist am Freitag, 17. Januar, ein 19-jähriger Moped-Fahrer verletzt worden.

Der 40- jährige Fahrer eines Ford Transit samt Anhänger mit einem darauf befindlichen Pkw VW hatte gegen 16 Uhr die Oranienbaumer Chaussee von der A 9 in Richtung Dessau befahren. Der Mann nutzte dabei die rechte der beiden Fahrspuren und bog dann plötzlich verbotswidrig von dort nach links, über eine doppelt durchgezogene Linie in Richtung der Einfahrt zur ESSO- Tankstelle ab. Dabei übersah er den 19- jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, der dann mit dem Fahrzeuganhänger kollidierte.

Der Moped-Fahrer hatte noch Glück und wurde nur leicht verletzt. Er musste aber zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Moped war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst beräumt werden. Am Kraftfahrzeuganhänger und dem darauf befindlichen Pkw VW entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 4.000 Euro, am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.