Dessau-Roßlau/MZ. - Traditionell werden an Ostern die Osterfeuer entzündet – auch an zahlreichen Orten in der Doppelstadt. Wann und wo man die Frühlingsabende am knisternden Feuer genießen kann, zeigt die Übersicht.

Sportgaststätte Abus, Helmut-Kohl-Straße 67, 17. April, ab 18 Uhr

Heimatverein Großkühnau, Vereinsgelände am Kühnauer See, 19. April, ab 18 Uhr

Feuerwehrverein Meinsdorf, Vereinsgelände Lindenstraße 15, 19.04, ab 19 Uhr

Heimatverein Törten, Festplatz Am Hang, 19. April, ab 18 Uhr

FFW Rodleben, Am Galgenberg Neeken 19. April, ab 19 Uhr

Ortschaftsrat Rodleben, Grünfläche hinter der Bowlingbahn, Heidestraße 19. April, ab 19 Uhr

FFW Sollnitz, OSR, Heimatverein, Gelände der FFW Sollnitz, Mildenseer Straße, 19. April, ab 18 Uhr

Bogensport-Club Dessau, Sportstätte Walderseestraße, 19. April, ab 15 Uhr

Am Zwickmantel (An der Adria), Spielplatz 19. April, ab 18 Uhr

Backhausverein Streetz, Markscheidweg (Acker) ,19. April, ab 18 Uhr

Gartenverein Waldersee, Ziegeleistraße, 19. April, ab 10 Uhr

Zu Hause in Kochstedt, TuS Kochstedt, Lichtenauer Straße, 19. April, ab 19 Uhr

Ortschaftsrat Brambach, An der Kiesgrube, 19. April, ab 19 Uhr

Gartenverein Freundschaft, Burgkühnauer Allee, 19. April, ab 18 Uhr

Hundeclub Dessau-Alten 09, Vereinsgelände Köthener Straße 66, 19. April, ab 18 Uhr

Naturbad Mosigkau, Prödelweg 1a, 19. April, ab 18 Uhr

Sportgaststätte Luisium, Am Luisium, 19. April, ab 18 Uhr

Heimatverein Natho, Dorfplatz Natho, 19. April, ab 18 Uhr

Kleingartenverein Große Schaftrift, Große Schaftrift, Kleingartenverein, 19. April, ab 14 Uhr

Gartenverein Eichenbreite, Eichenbreite 1, 20. April, ab 18 Uhr

Ortschaftsrat Kleinkühnau, Bergens Busch, Festplatz Kleinkühnau, 20. April, ab 14.30 Uhr

Hinweis: Aktuell herrscht Waldbrandgefahr der Stufe vier. Möglicherweise können sich daraus noch Änderungen ergeben, kündigt die Stadtverwaltung an.