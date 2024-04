Am ehemaligen DWG-Block in der Dessauer Schützenstraße 2-20 sind in den ersten beiden Eingängen neue Fenster eingebaut worden.

Doch kein Abriss in der Schützenstraße in Dessau? Neuer Eigentümer lässt Fenster einbauen

Am ehemaligen DWG- Block in der Schützenstraße wird gearbeitet.

Dessau/MZ. - Am ehemaligen DWG-Block in der Schützenstraße 2-20 sind in den ersten beiden Eingängen neue Fenster eingebaut worden. Damit dürfte der seit langem im Raum stehende Abriss der 100 Wohnungen vom Tisch sein.

Der Block wurde 1979 gebaut und ist unsaniert. Er steht seit 2017 leer und sollte bereits 2019 abgerissen werden. Das scheiterte wegen eines Rechtsstreites zum Ausschreibungsverfahren. Im Erdgeschoss des Blockes gibt es behindertengerechte Wohnungen, die auf der Rückseite über eine Rampe erreichbar sind. Ob diese erhalten werden, ist der MZ nicht bekannt.

Die DWG als ehemaliger Eigentümer hat den Block inzwischen verkauft. Nach MZ-Informationen soll das Gebäude vom Eigentümer des derzeit in Sanierung befindlichen Blockes in der Heidestraße 43-59 erworben worden sein. Was er genau mit dem Gebäude vor hat, darüber liegen der MZ aktuell keine Informationen vor.