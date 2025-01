Digitale Verwaltung: Bauanträge können in Dessau-Roßlau jetzt komplett online gestellt werde

Diese Onlinedienste gibt es in Dessau-Roßlau bereits.

Dessau-Roßlau/MZ. - Es gehört, neben den statischen Berechnungen, sicherlich zu den kompliziertesten Aufgaben für Bauherren, die sich den Traum vom eigenen Haus verwirklichen: das Stellen der Bauanträge.

Diesen Schritt kann die Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung ihnen zwar nicht abnehmen, aber erleichtern. Wie die Verwaltung mitteilt, ist das Angebot des Bauordnungsamtes nun komplett im Internet verfügbar. Das bedeutet, Bauanträge aber auch Einzelfälle, wie Genehmigungen in Ausnahmefällen, Verlängerungen von Bescheiden und Mitteilungen über den Beginn einer Nutzung einer Immobilie können ab sofort komplett online erledigt werden. Ein Gang ins Amt ist dafür nicht mehr notwendig, so die Verwaltung.

Insgesamt 14 Dienste wurden digitalisiert. Um sie zu nutzen ist allerdings die sogenannte Bund.ID nötig. Einmal registriert, können Nutzer Online-Angebote von Verwaltungen in ganz Deutschland nutzen, egal ob es um eine Baugenehmigungen oder das Abmelden eines Autos geht. Dessau-Roßlau ist bei Online-Angeboten einer der Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt. Die Digitalisierung im Bauordnungsamt hat in Dessau-Roßlau bereits im Jahr 2013 mit der Einführung digitaler Akten begonnen.

Die digitalen Angebote der Stadtverwaltung sind auf der Homepage oder unter folgendem Link zu finden: service.dessau-rosslau.de/de/

einstieg-in-das-serviceportal.html