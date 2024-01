Das Mitteldeutsche Theater in Dessau ist in seiner zweiten Spielzeit - und schaut voraus. Mit einem Freundeskreis. Eine Mitgliedschaft kostet pro Person 120 Euro im Jahr. Was man dafür bekommt.

Dieter Hallervorden will Freundeskreis für sein Theater gründen und plant dritte Spielzeit in Dessau

Dessau-Rosslau/MZ/AGE. - Das Mitteldeutsche Theater von Dieter Hallervorden will in Dessau einen Freundeskreis ins Leben rufen. Wie Dieter Hallervorden am Rande der Vorstellung von „Biedermann und die Brandstifter“ am Sonntag seinem Publikum erklärte, plane sein Theater eine dritte Spielzeit in der Marienkirche der Stadt. Dazu sei Planungssicherheit erforderlich, die ein Freundeskreis gewährleisten würde. Potenzielle Mitglieder zahlen pro Spielzeit 120 Euro Jahresbeitrag. Dafür erhalten sie eine Eintrittskarte „für jedes unserer vier Theaterstücke“ und sparen bis zu 25 Prozent. Außerdem gebe es Sonderveranstaltungen, wo man mit Schauspielern ins Gespräch kommen könne. Auch ein von Hallervorden signiertes Buch gehöre zum Willkommensgruß.