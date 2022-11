Diesel, Reparaturen, Neuanschaffungen - Dessau-Roßlaus Feuerwehren kämpfen mit Mehrkosten

Für die Sicherheit der Bewohner der Doppelstadt muss die Stadtverwaltung Dessau-Roßlau in diesem und im nächsten Jahr tiefer ins Portemonnaie greifen. Was genau geplant ist.

Dessau-Rosslau/MZ - Für die Sicherheit der Bewohner der Doppelstadt muss die Stadtverwaltung in diesem und im nächsten Jahr tiefer ins Portemonnaie greifen und mehr finanzielle Mittel bereitstellen. Auch in diesen Bereichen sind die inflationäre Entwicklung und damit verbundene Kostensteigerungen eine Herausforderung. Das wurde im jüngsten Hochwasserausschuss am Mittwoch dieser Woche deutlich. Dort wurden sowohl der Nachtragshaushalt für dieses Jahr als auch der Haushaltsansatz für den Bereich im nächsten Jahr vorgestellt.