Supermarkt in der Heidestraße Diebstahl in Dessau eskaliert - 35-Jähriger versprüht im Streit um Rucksack Reizgas

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Dessauer Heidestraße sitzt ein 35-Jähriger in U-Haft. Die Tat ereignete sich am Freitag.