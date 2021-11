Dieb kann aus Dessauer Supermarkt flüchten, kommt aber für einen weiteren Coup wieder - Polizei wartet schon auf ihn

Dessau/MZ/oml - Besonders ungeschickt hat sich ein Ladendieb am Samstagmorgen in einem Supermarkt in Dessau-Alten verhalten. Ein Ladendetektiv erwischte den 49-Jährigen um kurz nach 8 Uhr, wie er Waren einsteckte, und sie ohne zu bezahlen aus dem Laden schaffte. Daraufhin rief der Wachmann die Polizei.

Der Täter flüchtete zunächst, kam jedoch wieder um weitere Artikel zu stehen - und lief der wartenden Polizei direkt in die Hände. Noch im Supermarkt nahmen die Polizisten den Dieb mit, den nun eine Anzeige erwartet.