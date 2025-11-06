Landesschulamt und Fachausschuss des Stadtrates befürwortet die Pläne der Sekundarschule „Am Schillerpark“ zur Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule.

Die Weichen für eine zweite Gemeinschaftsschule stehen auf Grün: Im kommenden Schuljahr soll es losgehen

Dessau/MZ. - Die Sekundarschule am Schillerpark hat auf ihrem Weg zur Gemeinschaftsschule die nächste Etappe begonnen. Die Stadt Dessau-Roßlau als Schulträger ist aufgefordert, das Einvernehmen zum Vorhaben herzustellen. Dafür müssen Hauptausschuss und Ausschuss für Bildung sowie final der Stadtrat ihre Zustimmung geben. Der Fachausschuss tat dies auf seiner Sitzung am Dienstag mit großer Mehrheit. Zwei Gegenstimmen gab es von der CDU.