Dank Förderprogramm „Kultur macht stark“ Die Roßlauer Ölmühle bebt: Grundschüler trommeln „We will rock you“

Zu einem Trommelworkshop waren Ferienkinder in dieser Woche in den Kinder- und Jugendbereich in die Roßlauer Ölmühle eingeladen. Doch das ist nicht das einzige Musikangebot. Mit welchem Workshop es in den Sommerferien weitergeht.