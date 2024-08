Schneckenplage Die Invasion der Spanischen Wegschnecke macht Kleingärtnern in Dessau-Roßlau das Leben schwer

Die Spanische Wegschnecke macht in diesem Jahr den Kleingärtnern in Dessau-Roßlau das Leben schwer. Was dagegen hilft, weiß Joachim Ullrich vom Stadtverband der Gartenfreunde.