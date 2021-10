Die Dessauer Ratsgasse blüht auf und lädt zum Verweilen ein

In den Nischen der Scheibe Nord sorgen blühende Sitz- und Pflanzmöbel für staunende Blicke. Kleine Konzerte sollen die Gasse im Sommer zum neuen Erlebnisraum machen.

Blick in eine der neugestalteten Nischen in der Ratsgasse.

Dessau/MZ - Dessaus Innenstadt ist zum Herbstbeginn wieder ein bisschen bunter geworden. Die Nischen in der Ratsgasse, die bisher einen eher trostlosen Anblick boten, wurden mit Sitz- und Pflanzelementen neu gestaltet.

Bunte Herbstblumen, Gräser und Kräuter bieten nun Plätze im Grünen und laden zum Verweilen ein. „Das wird auch schon rege genutzt“, freut sich Arvid Brinkmann von der ausführenden Garten- und Landschaftsbaufirma. „Die ersten saßen schon auf den Bänken, da waren wir mit der Bepflanzung noch gar nicht fertig. Und das Schöne ist, alle haben sich darüber gefreut“, erzählt er.

Nachbarn freuen sich auf die Nischenkonzerte

Glücklich über das neue Umfeld ist auch Angelika Burg-Krätzig, Inhaberin des benachbarten Weinladens. „Das ist richtig toll geworden und eine wunderschöne Ergänzung zur Gartenträumelounge auf dem Marktplatz“, findet sie. Die Geschäftsfrau freut sich auch auf die geplanten „Nischenkonzerte“, die im kommenden Sommer immer mittwochs stattfinden sollen. „Das ist eine schöne Belebung der Ratsgasse und ein weiterer Anziehungspunkt.“

Die Ratsgasse ist die Hauptverbindungsachse vom Bauhausmuseum zum Marktplatz. „Unser Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt weiter zu erhöhen“, erklärt Angela Luft, Projektverantwortliche der Stadtmarketinggesellschaft. Mit der Gestaltung der drei Nischen sei eine neue Lebendigkeit gelungen und werde mit den geplanten kleinen Veranstaltungen ein neuer innerstädtischer Erlebnisraum geschaffen, so Luft.

Wie bereits die Gartenträumelounge ist auch diese Gestaltung eine Gemeinschaftsarbeit der Rietzmecker Tischlerei Arndt und des Dessauer Garten-und Landschaftsbauers Brinkmann.

Auch Fassaden sollen neuen Anstrich erhalten

In den vergangenen Jahren erhielt die Gasse durch den Einzug der Touristinformation und der Theaterkasse, eines neuen Mietertreffs sowie die Etablierung des kleinen Eiscafés eine enorme Aufwertung, die fortgeführt wird. Wie Anja Passlack, Geschäftsführerin der DWG, informiert, werden ab Mitte Oktober die Gebäudefassaden in den Nischen aufgefrischt und soll noch in diesem Jahr mit der Sanierung des leerstehenden Gebäudes begonnen werden. Für das kommende Frühjahr steht die Erneuerung der Baldachine auf dem Plan.