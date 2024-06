Dessau-Rosslau/MZ/SBR. - Es ist die bislang beste Nachricht dieses Sommers: Für den an Leukämie erkrankten Janek Hintze aus Roßlau ist ein Stammzellspender gefunden worden. Die Deutsche Stammzellspenderdatei, die ihren Sitz in Dessau hat, hat die Nachricht am Freitag öffentlich gemacht. Hintze selbst hatte die erlösende Nachricht schon am 3. Juni von seinem Arzt erhalten.

Die Erkrankung des 18-jährigen Janek war Anfang Mai bekannt geworden.

Die Erkrankung des 18-Jährigen war Anfang Mai bekannt geworden. Die Suche nach einem genetischen Zwilling hatten vor allem viele Sportvereine aus Dessau-Roßlau und der gesamten Umgebung unterstützt. Janek Hintze war selbst sportlich aktiv, hat Fußball gespielt, geboxt. Die Deutsche Stammzellspenderdatei hatte in den Wochen nach dem Hilferuf viele Typisierungsaktionen durchgeführt.

Woher der passende Spender kommt, dazu werden traditionell keine Angaben gemacht. Frühestens zwei Jahre nach einer erfolgreichen Stammzellspende können sich der Spender und der Spendenempfänger kennenlernen.

Janek: „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich die Nachricht bekommen habe“

„Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich die Nachricht bekommen habe. Ich bin erst einmal sehr erleichtert“, sagte Janek Hintze, der am Freitag gerade zu Hause war. „Die ganze Familie, die Freunde: Alle sind sehr, sehr happy.“ Seit dem Mittag steht das Handy kaum still. „Es kommen viele Glückwünsche von überall her.“

Der Zeitplan für die Behandlung ist schon abgesteckt. Am 8. Juli muss Hintze ins Krankenhaus. Es folgt eine zehntägige Chemotherapie, an deren Ende die Stammzellspende steht. Anschließend muss sich der junge Roßlauer acht Wochen in Isolation begeben, um das Immunsystem wieder aufzubauen. „Ich hoffe, dass nach dem Sommer alles wieder so ist wie vorher“, sagte Janek Hintze. Das Daumendrücken geht weiter.